Napoli-Eintracht, sette ultras napoletani arrestati per gli scontri in città (Repubblica) (Di giovedì 16 marzo 2023) Su Repubblica il bilancio degli scontri tra ultras tedeschi e napoletani con le forze dell’ordine a Napoli, ieri, prima della partita di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte. Il quotidiano scrive di sette ultras del Napoli arrestati, quattro per i tafferugli di ieri sera sul Lungomare (di cui uno in differita) e tre per gli scontri in Piazza del Gesù. Ma il bilancio potrebbe crescere nelle prossime ore. I tifosi tedeschi sono stati tutti identificati dalle forze dell’ordine prima di lasciare l’hotel in cui erano alloggiati. “sette tifosi napoletani sono stati arrestati nel corso della notte per gli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) Suil bilancio deglitratedeschi econ le forze dell’ordine a, ieri, prima della partita di Champions League traFrancoforte. Il quotidiano scrive didel, quattro per i tafferugli di ieri sera sul Lungomare (di cui uno in differita) e tre per gliin Piazza del Gesù. Ma il bilancio potrebbe crescere nelle prossime ore. I tifosi tedeschi sono stati tutti identificati dalle forze dell’ordine prima di lasciare l’hotel in cui erano alloggiati. “tifosisono statinel corso della notte per gli ...

