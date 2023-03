Napoli-Eintracht, scontri tra tifosi: primi 8 arresti (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – primi arresti per gli scontri avvenuti ieri nel centro di Napoli. Sono al momento 8 le persone arrestate nell’ambito delle attività delle forze dell’ordine: si tratta di 5 italiani e 3 tedeschi. Il dato è stato fornito dal questore di Napoli Alessandro Giuliano, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura. Il questore ha spiegato che le attività “sono ancora in corso attraverso l’esame delle immagini”. Gli scontri sono avvenuti principalmente nell’area di piazza del Gesù e calata Trinità Maggiore, nel centro storico cittadino, dove sono confluiti i tifosi dell’Eintracht Francoforte al termine di un corteo che ha attraversato il lungomare e le strade del centro. Qui un gruppo di ultras napoletani ha cercato il contatto con i ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) –per gliavvenuti ieri nel centro di. Sono al momento 8 le persone arrestate nell’ambito delle attività delle forze dell’ordine: si tratta di 5 italiani e 3 tedeschi. Il dato è stato fornito dal questore diAlessandro Giuliano, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura. Il questore ha spiegato che le attività “sono ancora in corso attraverso l’esame delle immagini”. Glisono avvenuti principalmente nell’area di piazza del Gesù e calata Trinità Maggiore, nel centro storico cittadino, dove sono confluiti idell’Francoforte al termine di un corteo che ha attraversato il lungomare e le strade del centro. Qui un gruppo di ultras napoletani ha cercato il contatto con i ...

