Napoli-Eintracht, scontri tra tifosi: primi 6 arresti (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – primi arresti per gli scontri avvenuti ieri nel centro di Napoli. Sono 6 le persone al momento arrestate, fa sapere la questura partenopea. Gli scontri sono avvenuti principalmente nell'area di piazza del Gesù e calata Trinità Maggiore, nel centro storico cittadino, dove sono confluiti i tifosi dell'Eintracht Francoforte al termine di un corteo che ha attraversato il lungomare e le strade del centro. Qui un gruppo di ultras napoletani ha cercato il contatto con i rivali, evitato dalla presenza delle forze dell'ordine. In serata, dopo la partita di Champions League disputata allo stadio Maradona, alcuni tifosi del Napoli hanno nuovamente tentato il contatto con i tedeschi, stavolta nei pressi dell'hotel del lungomare ...

