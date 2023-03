Napoli-Eintracht, scontri tra tifosi in centro città | video (Di giovedì 16 marzo 2023) Violenti scontri tra le tifoserie e le forse dell'ordine a Napoli prima della partita Napoli-Eintracht. Sono circa 400 gli ultras tedeschi – senza biglietto – giunti nella città partenopea nonostante il divieto per i residenti a Francoforte di assistere alla partita in programma questa sera allo Stadio Maradona. Poco dopo le ore 16.30 in piazza del Gesù, nel pieno centro storico, sono arrivati i tifosi del Napoli che hanno letteralmente accerchiato quelli tedeschi dell'Eintracht Francoforte, da qualche ora stipati nella piazza delle due chiese, dopo aver percorso mezza città, dal lungomare alla zona dei Decumani. Scene di vera e propria guerriglia urbana quelle che si sono viste pochi minuti fa tra piazza del Gesù, ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 marzo 2023) Violentitra le tifoserie e le forse dell'ordine aprima della partita. Sono circa 400 gli ultras tedeschi – senza biglietto – giunti nellapartenopea nonostante il divieto per i residenti a Francoforte di assistere alla partita in programma questa sera allo Stadio Maradona. Poco dopo le ore 16.30 in piazza del Gesù, nel pienostorico, sono arrivati idelche hanno letteralmente accerchiato quelli tedeschi dell'Francoforte, da qualche ora stipati nella piazza delle due chiese, dopo aver percorso mezza, dal lungomare alla zona dei Decumani. Scene di vera e propria guerriglia urbana quelle che si sono viste pochi minuti fa tra piazza del Gesù, ...

