Napoli-Eintracht | scontri tifosi a piazza del Gesù | «Pesci e bottiglie addosso agli agenti | molestate le cameriere»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - salvo__20 : RT @FBiasin: Riassunto della due giorni di Champions a livello “organizzativo”: i tifosi dell’#Inter a Porto (pacifici), sono stati tratta… - NCN_it : Paura a Fiumicino: sfiorato lo scontro tra tifosi di #Eintracht, #Roma e #Lazio -

Napoli-Eintracht: tifosi tedeschi devastano il centro, in fiamme anche macchina della polizia - Sportmediaset Sport Mediaset

(ANSA) - ROME, MAR 16 - Italian police on Thursday averted clashes at Rome's Fiumicino Airport between Eintracht Frankfurt fans returning to Germany after their Champions League loss at Napoli, Lazio ...NAPOLI - Ieri pomeriggio, circa 350 tifosi dell’Eintracht hanno raggiunto piazza del Gesù Nuovo, costantemente monitorati dalle forze dell’ordine nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per ...