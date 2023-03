Napoli-Eintracht, scontri nella notte e tentato blitz negli hotel: arrestati 7 ultras partenopei (Di giovedì 16 marzo 2023) Nuovi scontri nella notte e primi arresti per la guerriglia che ha accompagnato la storica qualificazione del Napoli ai quarti di Champions League. Dopo il corpo a corpo nel pomeriggio in piazza del Gesù e la vittoria della squadra di Spalletti, alcune frange violente del tifo partenopeo hanno tentato un assalto con lancio di bombe carta e pietre agli hotel che ospitavano i tifosi tedeschi sul lungomare. La polizia e i carabinieri in assetto antisommossa hanno respinto il tentativo di blitz degli ultras e si è scatenata una guerriglia nei vicoli del centro storico con cariche di alleggerimento nel tentativo di disperdere i tifosi. Nel corso della notte, gli agenti hanno arrestato 7 tifosi napoletani e, secondo quanto si apprende, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Nuovie primi arresti per la guerriglia che ha accompagnato la storica qualificazione delai quarti di Champions League. Dopo il corpo a corpo nel pomeriggio in piazza del Gesù e la vittoria della squadra di Spalletti, alcune frange violente del tifo partenopeo hannoun assalto con lancio di bombe carta e pietre agliche ospitavano i tifosi tedeschi sul lungomare. La polizia e i carabinieri in assetto antisommossa hanno respinto il tentativo dideglie si è scatenata una guerriglia nei vicoli del centro storico con cariche di alleggerimento nel tentativo di disperdere i tifosi. Nel corso della, gli agenti hanno arrestato 7 tifosi napoletani e, secondo quanto si apprende, si ...

