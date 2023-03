Napoli-Eintracht, scontri in città: quattro napoletani e tre tedeschi arrestati nella notte (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono sette i tifosi arrestati nel corso della notte per gli scontri con le forze di polizia che si sono verificati in occasione della gara di Champions League tra i partenopei e l’Eintracht. quattro dei sette sono napoletani, mentre gli altri tre sono ultras della compagine tedesca. Secondo quanto si apprende da fonti, si dovrebbe trattare solamente di una prima tranche di arresti e il numero potrebbe crescere nelle prossime ore. quattro di questi arresti, di cui uno in flagranza, sono stati notificati per i tafferugli verificatisi ieri sera sul lungomare della città, nelle vicinanze dell’hotel dove alloggiavano gli ultras tedeschi. Altri tre sono stati notificati invece per gli scontri avvenuti nel pomeriggio in ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono sette i tifosinel corso dellaper glicon le forze di polizia che si sono verificati in occasione della gara di Champions League tra i partenopei e l’dei sette sono, mentre gli altri tre sono ultras della compagine tedesca. Secondo quanto si apprende da fonti, si dovrebbe trattare solamente di una prima tranche di arresti e il numero potrebbe crescere nelle prossime ore.di questi arresti, di cui uno in flagranza, sono stati notificati per i tafferugli verificatisi ieri sera sul lungomare della, nelle vicinanze dell’hotel dove alloggiavano gli ultras. Altri tre sono stati notificati invece per gliavvenuti nel pomeriggio in ...

