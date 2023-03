Napoli-Eintracht | primi arresti dopo gli scontri Tifosi tedeschi lasciano la città FOTO

(Di giovedì 16 marzo 2023) I supporter della squadra di Francoforte sono stati portati a Salerno, Roma e all'aeroporto di Capodichino con dei bus. In centinaia ieri si sono riversati nel centro del capoluogo campano dove è esplosa la violenza, con anche una volante della polizia incendiata. Fatti che oggi sono al centro di in una riunione urgente del Comitato di ordine e sicurezza pubblica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - EwestRest : @Azzurraluna410 X tafferugli tra delinquenti in autostrada #PiantedosiDimettiti ha vietato INGIUSTAMENTE a #Napoli… - Anastas80982768 : RT @angelo_forgione: Il Ministro #Piantedosi dovrà spiegare in aula come sia possibile che la tifoseria dell'#Eintracht, fomentata dal club… -

... i cartellini rossi e probabilmente anche il Var per identificare al meglio chi ha bruciato l'auto della polizia e chi ha scatenato i disordini in centro perché in campoè stata ...Giovanni Simeone, attaccante del, ha parlato al termine del match vinto ieri contro l'Francoforte Giovanni Simeone, attaccante del, ha parlato a Prime Video. SEGRETO - "Per me è un momento magico quello che stiamo vivendo tutti insieme. Per me è stata una notte magica. ...- Ilvola ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Il netto 3 - 0 con il quale gli azzurri hanno surclassato l'Francoforte porta la firma, indelebile, ...

Napoli-Eintracht 3-0, pagelle / Spalletti ha insegnato a Napoli che non ha più bisogno di re o Masanielli - ilNapolista IlNapolista

Prezioso in non possesso quando nella prima mezz'ora l'Eintracht tenta il massimo sforzo. Zielinski 7,5 - Ispirato e combattivo, qualità e quantità, sin dai primi minuti. Recupera tanti palloni ed il ...Arrestati 7 tifosi del Napoli per gli scontri sul Lungomare e in piazza del Gesù con gli ultras dell'Eintracht di Francoforte. Sette tifosi napoletani sono stati arrestati nel corso della notte per ...