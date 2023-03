Napoli-Eintracht, primi arresti dopo gli scontri. Tifosi tedeschi lasciano la città. FOTO (Di giovedì 16 marzo 2023) I supporter della squadra di Francoforte sono stati portati a Salerno, Roma e all'aeroporto di Capodichino con dei bus. Cinque Tifosi italiani e tre tedeschi sono stati arrestati nel corso della notte. Al vaglio la posizione di 400 ultrà tedeschi. In centinaia ieri si sono riversati nel centro del capoluogo campano dove è esplosa la violenza, con anche una volante della polizia incendiata Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 marzo 2023) I supporter della squadra di Francoforte sono stati portati a Salerno, Roma e all'aeroporto di Capodichino con dei bus. Cinqueitaliani e tresono stati arrestati nel corso della notte. Al vaglio la posizione di 400 ultrà. In centinaia ieri si sono riversati nel centro del capoluogo campano dove è esplosa la violenza, con anche una volante della polizia incendiata

