Napoli-Eintracht, otto tifosi arrestati dopo gli scontri (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono otto i tifosi arrestati a causa degli scontri che si sono verificati prima e dopo la gara di Champions League tra Napoli ed Eintracht … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 16 marzo 2023) Sonoa causa degliche si sono verificati prima ela gara di Champions League traed… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

