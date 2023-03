Napoli-Eintracht: otto arresti per i disordini (Di giovedì 16 marzo 2023) disordini per la partita Napoli-Eintracht: otto gli arresti. In corso l’identificazione di tutti i tifosi tedeschi per vagliare le loro posizioni Napoli-Eintracht: otto gli arresti. Le immagini della devastazione avvenuta ieri pomeriggio a Napoli hanno fatto il giro del mondo. Circa 350 tifosi dell’Eintracht hanno raggiunto piazza del Gesù Nuovo, costantemente monitorati dalla forze dell’ordine, nell’ambito del servizio di ordine pubblico disposto dalla Questura di Napoli per l’incontro di Champions League. Poco più tardi – spiega una nota della Questura – circa 200 tifosi partenopei, molti dei quali armati di bastoni, bottiglie, cinture ed altri oggetti contundenti, si sono ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 16 marzo 2023)per la partitagli. In corso l’identificazione di tutti i tifosi tedeschi per vagliare le loro posizionigli. Le immagini della devastazione avvenuta ieri pomeriggio ahanno fatto il giro del mondo. Circa 350 tifosi dell’hanno raggiunto piazza del Gesù Nuovo, costantemente monitorati dalla forze dell’ordine, nell’ambito del servizio di ordine pubblico disposto dalla Questura diper l’incontro di Champions League. Poco più tardi – spiega una nota della Questura – circa 200 tifosi partenopei, molti dei quali armati di bastoni, bottiglie, cinture ed altri oggetti contundenti, si sono ...

