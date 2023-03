Napoli-Eintracht, Nino D’Angelo: “Scuse non bastano, Germania paghi danni a nostra città” (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Questi sono venuti in Italia a rompere il ca… e ora sono loro che devono pagare tutti i danni! Non ci bastano le Scuse della Germania”. Così Nino D’Angelo all’Adnkronos sui violenti scontri di ieri tra i tifosi della squadra di calcio tedesca Eintracht Francoforte e quelli del Napoli prima e dopo la partita di Champions League vinta dal Napoli. ”Da tifoso dico che quello che è avvenuto non c’azzecca niente con il calcio. Che sono venuti a fare i tifosi dell’Eintracht Francoforte se sapevano di non poter entrare allo stadio? – chiede il cantante – Noi tifosi napoletani che c’entriamo? Loro vengono a casa mia a scassare la mia città e io devo pagare? È normale che i napoletani ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Questi sono venuti in Italia a rompere il ca… e ora sono loro che devono pagare tutti i! Non ciledella”. Cosìall’Adnkronos sui violenti scontri di ieri tra i tifosi della squadra di calcio tedescaFrancoforte e quelli delprima e dopo la partita di Champions League vinta dal. ”Da tifoso dico che quello che è avvenuto non c’azzecca niente con il calcio. Che sono venuti a fare i tifosi dell’Francoforte se sapevano di non poter entrare allo stadio? – chiede il cantante – Noi tifosi napoletani che c’entriamo? Loro vengono a casa mia a scassare la miae io devo pagare? È normale che i napoletani ...

