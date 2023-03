Napoli-Eintracht, Nino D’Angelo: “Non ci bastano le scuse, la Germania paghi tutti i danni” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Noi tifosi napoletani che c’entriamo? Loro vengono a casa mia a scassare la mia città e io devo pagare? È’ normale che i napoletani abbiano reagito”. Il cantautore Nino D’Angelo è durissimo nel commentare quando accaduto a Napoli prima e dopo la partita di Champions League vinta dai padroni di casa contro l’Eintracht Francoforte. Nel pomeriggio di mercoledì gli ultras tedeschi hanno trasformato le vie del centro nel teatro di una guerriglia, con lanci di petardi, fumogeni, bottiglie e pietre, tavolini e sedie dei bar divelti. E negli scontri tra piazza del Gesù e le vie limitrofe sono anche state incendiate una volante della polizia e altre autovetture. “Questi sono venuti in Italia a rompere il ca… e ora sono loro che devono pagare tutti i danni! Non ci bastano le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “Noi tifosi napoletani che c’entriamo? Loro vengono a casa mia a scassare la mia città e io devo pagare? È’ normale che i napoletani abbiano reagito”. Il cantautoreè durissimo nel commentare quando accaduto aprima e dopo la partita di Champions League vinta dai padroni di casa contro l’Francoforte. Nel pomeriggio di mercoledì gli ultras tedeschi hanno trasformato le vie del centro nel teatro di una guerriglia, con lanci di petardi, fumogeni, bottiglie e pietre, tavolini e sedie dei bar divelti. E negli scontri tra piazza del Gesù e le vie limitrofe sono anche state incendiate una volante della polizia e altre autovetture. “Questi sono venuti in Italia a rompere il ca… e ora sono loro che devono pagare! Non cile ...

