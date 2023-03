Napoli - Eintracht, nel 2015 Salvini chiedeva le dimissioni di Alfano per le violenze degli olandesi a Roma... (Di giovedì 16 marzo 2023) La partita di Champions Napoli - Eintracht è stata contraddistinta da violenti scontri nel capoluogo campano tra tifosi di casa, polizia e ultras tedeschi, che hanno devastato il centri città. La ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 marzo 2023) La partita di Championsè stata contraddistinta da violenti scontri nel capoluogo campano tra tifosi di casa, polizia e ultras tedeschi, che hanno devastato il centri città. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli-Eintracht, la moviola: Taylor da 6.5 in pagella, il rigore su Zielinski è netto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli-Eintracht, la moviola: Taylor da 6.5 in pagella, il rigore su Zielinski è netto -