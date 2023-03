Napoli-Eintracht, Mussolini: “Il governo tedesco paghi i danni” (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Devo richiamare l’attenzione dell’Aula sui fatti gravissimi accaduti ieri nella città di Napoli dove gruppi numerosi di violenti organizzati tedeschi hanno messo a ferro e fuoco la città distruggendo negozi, intimidendo i cittadini. E’ grazie alla forze dell’ordine ed alla organizzazione italiana che non ci sono stati dei morti”. Così Alessandra Mussolini, eurodeputata di Forza Italia, in aula alla plenaria dell’Eurocamera oggi a Strasburgo. La quale si è chiesta “come sia possibile che il governo socialista tedesco abbia potuto consentire una trasferta già nota ed ampiamente annunciata su tutti i social media e come non ci siano state delle scuse formali e sostanziali da parte delle autorità tedesche. Ma soprattutto – ha aggiunto Mussolini – i tedeschi dovranno pagare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Devo richiamare l’attenzione dell’Aula sui fatti gravissimi accaduti ieri nella città didove gruppi numerosi di violenti organizzati tedeschi hanno messo a ferro e fuoco la città distruggendo negozi, intimidendo i cittadini. E’ grazie alla forze dell’ordine ed alla organizzazione italiana che non ci sono stati dei morti”. Così Alessandra, eurodeputata di Forza Italia, in aula alla plenaria dell’Eurocamera oggi a Strasburgo. La quale si è chiesta “come sia possibile che ilsocialistaabbia potuto consentire una trasferta già nota ed ampiamente annunciata su tutti i social media e come non ci siano state delle scuse formali e sostanziali da parte delle autorità tedesche. Ma soprattutto – ha aggiunto– i tedeschi dovranno pagare ...

