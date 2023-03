Napoli-Eintracht, lite Mollicone-Caprarica su La7. “Colpa delle leggi della sinistra lassista”. “Basta con questa auto-assoluzione preventiva” (Di giovedì 16 marzo 2023) Scontro acceso a L’aria che tira (La7) tra il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone e il giornalista Antonio Caprarica sugli scontri tra gli ultrà del Napoli e dell’Eintracht Francoforte. Il parlamentare meloniano ride quando la conduttrice Myrta Merlino chiede se, a dispetto dei proclami della destra di governo, qualcosa non sta funzionando sul fronte della sicurezza: “No, questo è il frutto di leggi lassiste e permissiviste degli ultimi 10 anni. Come ha ricordato ieri Giorgia Meloni, negli ultimi anni ha governato prevalentemente e principalmente il Pd“. In collegamento, il sindaco dem di Firenze, Dario Nardella, scoppia a ridere, mentre Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e sinistra, commenta: “Ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Scontro acceso a L’aria che tira (La7) tra il deputato di Fratelli d’Italia Federicoe il giornalista Antoniosugli scontri tra gli ultrà dele dell’Francoforte. Il parlamentare meloniano ride quando la conduttrice Myrta Merlino chiede se, a dispetto dei proclamidestra di governo, qualcosa non sta funzionando sul frontesicurezza: “No, questo è il frutto dilassiste e permissiviste degli ultimi 10 anni. Come ha ricordato ieri Giorgia Meloni, negli ultimi anni ha governato prevalentemente e principalmente il Pd“. In collegamento, il sindaco dem di Firenze, Dario Nar, scoppia a ridere, mentre Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e, commenta: “Ma non ...

