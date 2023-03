Napoli-Eintracht, le pagelle di CM: Spalletti scrive la storia, airOsimhen vola, Lobotka disegna calcio (Di giovedì 16 marzo 2023) Napoli-Eintracht Francoforte 3-0 Napoli: Meret 6,5: non lascia nulla al caso, nonostante arrivi un solo tiro nello specchio. Attento a neutr... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 marzo 2023)Francoforte 3-0: Meret 6,5: non lascia nulla al caso, nonostante arrivi un solo tiro nello specchio. Attento a neutr...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - xyz_fabio : @BimbePeppe Napoli-Eintracht, il divieto di trasferta posto dal Viminale e poi annullato dal Tar - pruckler : RT @laGreta_: “Poiché i tifosi dell’Eintracht vengono da posti dove certo non mancano telefoni e parabole, bisognerebbe avvisarli dei peric… -