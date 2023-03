Napoli-Eintracht, la questura: “Non c’è stato nessun contatto tra tifoserie” (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoErano 350 i tifosi tedeschi presenti in piazza del Gesù, a Napoli, nel pomeriggio di ieri quando sono scoppiati i disordini con un gruppo di circa 200 tifosi napoletani. E’ quanto ricostruisce la polizia che sta lavorando per l’identificazione di tutti i responsabili, precisando che “non c’è stato contatto tra le due tifoserie”. I napoletani – precisa la questura – tutti armati di bastoni, bottiglie, cinture ed altri oggetti contundenti, non sono riusciti a raggiungere piazza del Gesù grazie al dispositivo di sicurezza che era stato organizzato e sono stati respinti lungo calata Trinità Maggiore dove hanno esploso petardi e lanciato fumogeni verso i mezzi delle forze dell’ordine provocando la reazione dei tifosi tedeschi che, a loro volta, hanno lanciato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoErano 350 i tifosi tedeschi presenti in piazza del Gesù, a, nel pomeriggio di ieri quando sono scoppiati i disordini con un gruppo di circa 200 tifosi napoletani. E’ quanto ricostruisce la polizia che sta lavorando per l’identificazione di tutti i responsabili, precisando che “non c’ètra le due”. I napoletani – precisa la– tutti armati di bastoni, bottiglie, cinture ed altri oggetti contundenti, non sono riusciti a raggiungere piazza del Gesù grazie al dispositivo di sicurezza che eraorganizzato e sono stati respinti lungo calata Trinità Maggiore dove hanno esploso petardi e lanciato fumogeni verso i mezzi delle forze dell’ordine provocando la reazione dei tifosi tedeschi che, a loro volta, hanno lanciato ...

