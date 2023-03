Napoli-Eintracht: in corso il trasferimento degli ultras tedeschi (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in corso dalla scorsa notte a Napoli il trasferimento dei tifosi tedeschi che avevano alloggiato nell’hotel Continental del lungomare della città. I supporter dell’Eintracht vengono fatti salire a bordo dei bus che li trasporteranno verso Salerno, Roma e l’aeroporto di Capodichino per poi raggiungere le loro rispettive destinazioni. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ indalla scorsa notte aildei tifosiche avevano alloggiato nell’hotel Continental del lungomare della città. I supporter dell’vengono fatti salire a bordo dei bus che li trasporteranno verso Salerno, Roma e l’aeroporto di Capodichino per poi raggiungere le loro rispettive destinazioni. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

