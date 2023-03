Napoli-Eintracht, il portavoce dei funzionari di polizia: “Basta con le ingiurie, Calenda la smetta di usare la parola ‘questurino’ come un’offesa” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Gli scontri tra tifosi a Napoli? A momento non c’è nessuna norma giuridica che limiti lo spostamento di cittadini di altri paesi della Comunità Europea in Italia. Tecnicamente si dovrebbe vietare la vendita dei biglietti, ma se centinaia di tedeschi decidono che vogliono muoversi verso l’Italia, a meno che non si blocchino le frontiere Schengen, non possiamo fare nulla, perché non esiste nessuno strumento giuridico che ci legittimi a bloccarli”. Sono le parole pronunciate ai micorofoni di 24 Mattino, su Radio24, da Girolamo Lacquaniti, portavoce dell’Associazione Nazionale funzionari polizia, a proposito degli scontri che hanno devastato Napoli e che hanno visto coinvolti i tifosi dell’Eintracht Francoforte. Sugli scontri già annunciati, Laquaniti premette: “C’erano delle informative ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) “Gli scontri tra tifosi a? A momento non c’è nessuna norma giuridica che limiti lo spostamento di cittadini di altri paesi della Comunità Europea in Italia. Tecnicamente si dovrebbe vietare la vendita dei biglietti, ma se centinaia di tedeschi decidono che vogliono muoversi verso l’Italia, a meno che non si blocchino le frontiere Schengen, non possiamo fare nulla, perché non esiste nessuno strumento giuridico che ci legittimi a bloccarli”. Sono le parole pronunciate ai micorofoni di 24 Mattino, su Radio24, da Girolamo Lacquaniti,dell’Associazione Nazionale, a proposito degli scontri che hanno devastatoe che hanno visto coinvolti i tifosi dell’Francoforte. Sugli scontri già annunciati, Laquaniti premette: “C’erano delle informative ...

