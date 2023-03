Napoli-Eintracht, il dirigente del club tedesco: “Attacco partito dai tifosi di casa. Caos e improvvisazione” (Di giovedì 16 marzo 2023) In merito agli scontri di Napoli e alla diatriba legale sulla trasferta dei tifosi dell’Eintracht in Campania, Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione del club di Francoforte e responsabile dei rapporti con i tifosi, ha diramato un comunicato sugli incidenti: “La polizia ha confermato che l’Attacco in città è arrivato dai tifosi del Napoli, ma questo non giustifica la violenza scoppiata in seguito da entrambe le parti. I divieti non portano a nulla, privano i tifosi di una partita del genere e non impediscono che certe persone arrivino comunque a scontrarsi. Caos e improvvisazione hanno sostituito l’organizzazione che avevamo preparato”. Come spiega il dirigente “non ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) In merito agli scontri die alla diatriba legale sulla trasferta deidell’in Campania, Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione deldi Francoforte e responsabile dei rapporti con i, ha diramato un comunicato sugli incidenti: “La polizia ha confermato che l’in città è arrivato daidel, ma questo non giustifica la violenza scoppiata in seguito da entrambe le parti. I divieti non portano a nulla, privano idi una partita del genere e non impediscono che certe persone arrivino comunque a scontrarsi.hanno sostituito l’organizzazione che avevamo preparato”. Come spiega il“non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - Mcristi41002583 : RT @PBerizzi: Peccato che gli hooligans dell'Eintracht e del Napoli non siano arrivati coi barconi, altrimenti sarebbero ancora in mezzo al… - SpiritoPasquale : RT @napoli_network: Scontri di Napoli: già 8 gli arresti. Iniziano ad emergere i primi numeri dopo gli scontri tra i tifosi di #Napoli ed… -