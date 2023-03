Napoli-Eintracht | il club tedesco sugli scontri | “Violenza senza giustificazioni”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Unainaccettabile”. Così l’Francoforte ha definito gli atti dei suoi ultrà arrivati ieri a, all’indomani della partita di Champions. “Cose del genere non appartengono al calcio”, ha commentato prima di rientrare in Germania il direttore sportivo del, Markus Kroesche. Philipp Rescke, consigliere d’amministrazione che nei giorni precedenti alla partita aveva espresso critiche contro la decisione delle autorità italiane di vietare la vendita di biglietti ai tifosi di Francoforte, ha parlato di“che fa male al calcio”. “Siamo profondamente dispiaciuti per gli eventi che hanno avuto luogo a– le sue parole – Non c’è assolutamente nulla che giustifichi questa… è ...

ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - salvo__20 : RT @FBiasin: Riassunto della due giorni di Champions a livello "organizzativo": i tifosi dell'#Inter a Porto (pacifici), sono stati tratta… - NCN_it : Paura a Fiumicino: sfiorato lo scontro tra tifosi di #Eintracht, #Roma e #Lazio

(ANSA) - ROME, MAR 16 - Italian police on Thursday averted clashes at Rome's Fiumicino Airport between Eintracht Frankfurt fans returning to Germany after their Champions League loss at Napoli, Lazio ...NAPOLI - Ieri pomeriggio, circa 350 tifosi dell’Eintracht hanno raggiunto piazza del Gesù Nuovo, costantemente monitorati dalle forze dell’ordine nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per ...