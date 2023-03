Napoli-Eintracht, i tifosi tedeschi devastano il centro storico. Danni a cose e persone (Di giovedì 16 marzo 2023) . Distrutti bus, auto e negozi devastati Nonostante il Prefetto di Napoli non avesse dato il permesso ai tifosi tedeschi di assistere alla partita, in 600 sono comunque giunti in treno nella capitale partenopea e hanno dato vita ad atti di vera guerriglia. Nel centro storico di Napoli, in zona Piazza del Gesù, almeno 200 tifosi dell’Eintracht, supportati da tifosi dell’Atalanta, hanno devastato diversi locali e incendiato le auto parcheggiate. Tra queste anche un’auto della polizia. Inoltre, diverse persone sono rimaste ferite nei tafferugli. Tra queste anche l’autista alla guida di uno dei mezzi per il trasferimento degli ultrà dell’Eintracht, il quale è stato raggiunto ad un occhio dal lancio di un ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 marzo 2023) . Distrutti bus, auto e negozi devastati Nonostante il Prefetto dinon avesse dato il permesso aidi assistere alla partita, in 600 sono comunque giunti in treno nella capitale partenopea e hanno dato vita ad atti di vera guerriglia. Neldi, in zona Piazza del Gesù, almeno 200dell’, supportati dadell’Atalanta, hanno devastato diversi locali e incendiato le auto parcheggiate. Tra queste anche un’auto della polizia. Inoltre, diversesono rimaste ferite nei tafferugli. Tra queste anche l’autista alla guida di uno dei mezzi per il trasferimento degli ultrà dell’, il quale è stato raggiunto ad un occhio dal lancio di un ...

