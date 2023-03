Napoli-Eintracht, guerriglia in centro. Paura tra la gente. Incendiata auto Polizia (Di giovedì 16 marzo 2023) guerriglia in pieno centro a Napoli, dove si sono verificati scontri tra i tifosi dell'Eintracht e decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata teatro del lancio di oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati. Lì è stata anche Incendiata un'auto della Polizia. Terrore tra i passanti e i commercianti della strada. Gli scontri sono iniziati quando i tifosi tedeschi, che da stamattina in corteo avevano raggiunto piazza del Gesù dal lungomare, dovevano salire sui bus che li avrebbero riportati nell'albergo dove alloggiavano. A quel punto, sono comparse diverse decine di persone con il volto coperto che hanno ingaggiato uno scontro mentre la Polizia, in assetto antisommossa, era impegnata a ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 marzo 2023)in pieno, dove si sono verificati scontri tra i tifosi dell'e decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata teatro del lancio di oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati. Lì è stata ancheun'della. Terrore tra i passanti e i commercianti della strada. Gli scontri sono iniziati quando i tifosi tedeschi, che da stamattina in corteo avevano raggiunto piazza del Gesù dal lungomare, dovevano salire sui bus che li avrebbero riportati nell'albergo dove alloggiavano. A quel punto, sono comparse diverse decine di persone con il volto coperto che hanno ingaggiato uno scontro mentre la, in assetto antisommossa, era impegnata a ...

