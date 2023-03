Napoli-Eintracht, Gasparri: “La Germania risarcisca, Ceferin si dimetta oggi stesso” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Esprimo piena solidarietà agli esponenti delle forze dell’ordine che sono stati feriti a Napoli dalle bestie calate nella città partenopea con il pretesto di una partita di calcio. Credo che la Germania si debba assumere le proprie responsabilità per la condotta vergognosa dei presunti tifosi di calcio che hanno messo a ferro e fuoco la città campana”. Lo dice il vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri, in riferimento agli scontri avvenuti a Napoli ieri. Poi prosegue: “Bisogna poi andare a fondo anche sulle complicità interne al sistema calcio italiano. Ma il protagonista più incredibile di tutta questa vicenda è un tale Aleksander Ceferin, che dovrebbe essere il presidente dell’Uefa e che, nei giorni scorsi, di fronte alla giusta decisione dell’autorità italiana, a cominciare dal Ministro ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) “Esprimo piena solidarietà agli esponenti delle forze dell’ordine che sono stati feriti adalle bestie calate nella città partenopea con il pretesto di una partita di calcio. Credo che lasi debba assumere le proprie responsabilità per la condotta vergognosa dei presunti tifosi di calcio che hanno messo a ferro e fuoco la città campana”. Lo dice il vice presidente del Senato, Maurizio, in riferimento agli scontri avvenuti aieri. Poi prosegue: “Bisogna poi andare a fondo anche sulle complicità interne al sistema calcio italiano. Ma il protagonista più incredibile di tutta questa vicenda è un tale Aleksander, che dovrebbe essere il presidente dell’Uefa e che, nei giorni scorsi, di fronte alla giusta decisione dell’autorità italiana, a cominciare dal Ministro ...

