Napoli-Eintracht Francoforte: Ultras azzurri con pietre e mazze fuori l'albergo dei tifosi tedeschi (Di giovedì 16 marzo 2023) Napoli-Eintracht Francoforte: scontri tra tifosi e forze dell'ordine dopo la partita di Cahmpions, Ultras del Napoli vicino all'hotel dei tedeschi. Durante e dopo la partita di Champions League tra il Napoli e l'Eintracht Francoforte, si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell'ordine. I disordini hanno avuto luogo anche fuori dallo stadio, in particolare lungo il Lungomare e in via Chiatamone. Prima dell'incontro, la polizia ha bloccato alcuni tifosi del Napoli armati all'esterno dell'albergo in cui alloggiavano i tifosi tedeschi. Anche un gruppo di circa 150 tifosi ...

