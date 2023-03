Napoli-Eintracht Francoforte (3-0), Spalletti: “Raggiunto un gran traguardo” (Di giovedì 16 marzo 2023) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato nel post-partita il match Napoli-Eintracht Francoforte ai microfoni di Amazon Prime Video. Impresa storica del Napoli: i partenopei sono a quarti di finale di Champions League per la prima volta nella loro storia. Gli uomini di Spalletti si dimostrano inarrestabili sia in campionato sia sotto il cielo europeo. Napoli-Eintracht Francoforte (3-0), Spalletti: “Siamo stati lucidi” Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato nel post-partita il match Napoli-Eintracht Francoforte ai microfoni di Amazon Prime Video: “E’ un gran risultato, ce lo ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 16 marzo 2023) Luciano, tecnico del, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di Amazon Prime Video. Impresa storica del: i partenopei sono a quarti di finale di Champions League per la prima volta nella loro storia. Gli uomini disi dimostrano inarrestabili sia in campionato sia sotto il cielo europeo.(3-0),: “Siamo stati lucidi” Luciano, tecnico del, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di Amazon Prime Video: “E’ unrisultato, ce lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - lore944 : RT @ilruttosovrano: Secondo Piantedosi i tifosi dell'Eintracht, invece di partire per Napoli, dovevano chiedersi cosa potevano fare per il… - zazoomblog : Napoli-Eintracht Francoforte: Ultras azzurri con pietre e mazze fuori l’albergo dei tifosi tedeschi - #Napoli-Eintr… -