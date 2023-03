Napoli-Eintracht, Forza Italia: “Ingiusti gli attacchi alle istituzioni” (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“In questo momento, le critiche e gli attacchi gratuiti alle istituzioni sono incomprensibili e Ingiustificati. La Prefettura di Napoli, in un contesto di evidente criticità operativa, ha svolto un delicatissimo e difficilissimo lavoro di coordinamento. Non è giusto oggi, con una città ancora ferita per l’assurda violenza degli pseudo tifosi dell’Eintracht, scatenare la caccia al capro espiatorio da immolare davanti all’opinione pubblica. Il coordinatore regionale unitamente ai parlamentari campani è convintamente al fianco del prefetto di Napoli, Claudio Palomba, conoscendone la grande capacità e competenza di uomo delle istituzioni. Valutazioni diverse non sono rappresentative del nostro partito e valgono ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“In questo momento, le critiche e gligratuitisono incomprensibili eficati. La Prefettura di, in un contesto di evidente criticità operativa, ha svolto un delicatissimo e difficilissimo lavoro di coordinamento. Non è giusto oggi, con una città ancora ferita per l’assurda violenza degli pseudo tifosi dell’, scatenare la caccia al capro espiatorio da immolare davanti all’opinione pubblica. Il coordinatore regionale unitamente ai parlamentari campani è convintamente al fianco del prefetto di, Claudio Palomba, conoscendone la grande capacità e competenza di uomo delle. Valutazioni diverse non sono rappresentative del nostro partito e valgono ...

