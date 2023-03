Napoli-Eintracht, de Magistris: “Responsabilità evidenti del sindaco e del Viminale” (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“È ovvio che i primi responsabili sono i criminali travestiti da tifosi. È ovvio che i danni, ingenti, pesanti, devastanti, dovranno essere immediatamente risarciti dalla Germania e dallo Stato italiano: tutto ciò è importante. Ma quello che è accaduto era ampiamente prevedibile, ci sono Responsabilità evidenti da parte dei vertici del ministero dell’Interno e di un sindaco passante”: lo afferma Luigi de Magistris, portavoce di Unione popolare ed ex sindaco di Napoli a proposito degli incidenti di ieri. “Aver consentito la passeggiata da turisti dei criminali travestiti da tifosi dell’Eintracht di Francoforte e probabilmente di altre tifoserie anche italiane – prosegue – è davvero imbarazzante. Parlare solo di inadeguatezza di chi doveva ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“È ovvio che i primi responsabili sono i criminali travestiti da tifosi. È ovvio che i danni, ingenti, pesanti, devastanti, dovranno essere immediatamente risarciti dalla Germania e dallo Stato italiano: tutto ciò è importante. Ma quello che è accaduto era ampiamente prevedibile, ci sonoda parte dei vertici del ministero dell’Interno e di unpassante”: lo afferma Luigi de, portavoce di Unione popolare ed exdia proposito degli incidenti di ieri. “Aver consentito la passeggiata da turisti dei criminali travestiti da tifosi dell’di Francoforte e probabilmente di altre tifoserie anche italiane – prosegue – è davvero imbarazzante. Parlare solo di inadeguatezza di chi doveva ...

