Napoli-Eintracht, De Laurentiis: "un componente ha rischiato la vita" (Di giovedì 16 marzo 2023) Il calcio è in grado di regalare storie bellissime, emozioni e grande spettacolo ma anche episodi gravissimi e da condannare. Prima e dopo Napoli-Eintracht Francoforte, sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, si sono verificati scontri tra tifosi e le conseguenze sono state già pesantissime. Sono stati identificati i responsabili degli scontri, 350 ultras tedeschi sono stati portati in Questura a Salerno, 120 hanno lasciato l'Italia. Sono otto gli arrestati, 5 napoletani e tre tedeschi. Le prime indiscrezioni sui provvedimenti sono clamorose. Secondo alcune voci l'Eintracht Francoforte potrebbe essere escluso dalle competizioni europee per due stagioni, dopo i gravissimi fatti di ieri. La decisione potrebbe arrivare nalla giornata di venerdì, dopo i sorteggi di Champions, Europa e Conference League.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - fedetempesta72 : RT @mirkonicolino: Philipp Reschke, dirigente #Eintracht: 'La polizia ci ha confermato che l'attacco di ieri è partito dai tifosi del #Napo… - leftsnoopy : RT @DanippaLippa: “Parto da un elemento che non può rinfrancare chi guida l'Italia nel momento più complesso come la partita Napoli - Eintr… -