Napoli-Eintracht: De Laurentiis alla riunione in Prefettura (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è giunto poco fa nella sede della Prefettura di Napoli. De Laurentiis sta partecipando ora alla riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza con il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, e il sindaco, Gaetano Manfredi, dopo gli scontri tra tifosi dell'Eintracht Francoforte e del Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

