Napoli-Eintracht: bene Taylor (Di giovedì 16 marzo 2023) La gara che ha consegnato la squadra di Spalletti alla storia con il passaggio ai quarti di Champions per la prima volta, è stata diretta dal fischietto inglese Taylor. Andiamo ad analizzare gli episodi più significativi della direzione. Dopo soli 21 secondi un dubbio su una rimessa laterale o calcio d’angolo per gli azzurri. Giusto concedere il rinvio dal fondo tedesco. 3º piede molto alto di Knauff che colpisce al volto Mario Rui. Poteva starci il giallo, ma solo fallo. 5º intervento duro di Gotze su Mario Rui. L’arbitro lascia proseguire. 24º fallo rilevato a Rrahmani per un braccio un po’ largo con l’avversario che cade. Visto il metro di giudizio utilizzato avrebbe potuto lasciar proseguire. 25º giallo a N’Dicka che prima sbraccia su Osimhen e poi protesta anche. 32º fallo netto di Lenz su Di Lorenzo che prende solo l’uomo. Giallo abbastanza evidente. 35º ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 16 marzo 2023) La gara che ha consegnato la squadra di Spalletti alla storia con il passaggio ai quarti di Champions per la prima volta, è stata diretta dal fischietto inglese. Andiamo ad analizzare gli episodi più significativi della direzione. Dopo soli 21 secondi un dubbio su una rimessa laterale o calcio d’angolo per gli azzurri. Giusto concedere il rinvio dal fondo tedesco. 3º piede molto alto di Knauff che colpisce al volto Mario Rui. Poteva starci il giallo, ma solo fallo. 5º intervento duro di Gotze su Mario Rui. L’arbitro lascia proseguire. 24º fallo rilevato a Rrahmani per un braccio un po’ largo con l’avversario che cade. Visto il metro di giudizio utilizzato avrebbe potuto lasciar proseguire. 25º giallo a N’Dicka che prima sbraccia su Osimhen e poi protesta anche. 32º fallo netto di Lenz su Di Lorenzo che prende solo l’uomo. Giallo abbastanza evidente. 35º ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - cronachecampane : Scontri Napoli Eintracht, il prefetto Palomba: “Non sono esclusi ulteriori arresti” - cronachecampane : Abodi: “Scontri Napoli Eintracht? Sorpreso da Ceferin, sue parole un autogol” -