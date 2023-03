Napoli - Eintracht, arrestati 7 tifosi: convocato vertice in Prefettura (Di giovedì 16 marzo 2023) Non resta che fare la conta dei danni il giorno dopo la sfida Napoli - Eintracht con gli incidenti e gli scontri che si sono verificati nel centro storico in pieno pomeriggio con centinaia di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 marzo 2023) Non resta che fare la conta dei danni il giorno dopo la sfidacon gli incidenti e gli scontri che si sono verificati nel centro storico in pieno pomeriggio con centinaia di ...

Napoli - Eintracht, arrestati 7 tifosi: convocato vertice in Prefettura Non resta che fare la conta dei danni il giorno dopo la sfida Napoli - Eintracht con gli incidenti e gli scontri che si sono verificati nel centro storico in pieno pomeriggio con centinaia di residenti presenti. La prima conseguenza di quanto accaduto è la ... Napoli - Eintracht, scontri sul lungomare. Arrestati sette tifosi azzurri ...tifosi napoletani sono stati arrestati nel corso della notte per gli scontri con le forze di polizia che si sono verificati ieri prima e dopo la gara di Champions League tra il Napoli e l'Eintracht.