Napoli - Eintracht, anche dietro questi scontri i gemellaggi internazionali (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA - Le scene di devastazione piovute dalle vie del centro di Napoli , ieri, lasciano un segno sull'impatto emotivo, tanta rabbia e sgomento. dietro quelle scene, però, ci sono dinamiche note da ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 marzo 2023) ROMA - Le scene di devastazione piovute dalle vie del centro di, ieri, lasciano un segno sull'impatto emotivo, tanta rabbia e sgomento.quelle scene, però, ci sono dinamiche note da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - Dalla_SerieA : Champions League, Napoli-Eintracht 3-0: doppietta di Osimhen e rigore Zielinski - - saggioilmatto : RT @ciropellegrino: La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per #Napoli,… -