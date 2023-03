Napoli-Eintracht, 8 Daspo agli arrestati degli scontri di ieri (Di giovedì 16 marzo 2023) E’ stata avviata la procedura di emissione del Daspo nei confronti delle persone arrestate ieri nel corso degli scontri avvenuti prima e dopo Napoli-Eintracht. Prima di Napoli-Eintracht, ieri pomeriggio, circa 350 tifosi tedeschi hanno raggiunto piazza del Gesù Nuovo, costantemente monitorati dalle forze dell’ordine nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza Leggi su 2anews (Di giovedì 16 marzo 2023) E’ stata avviata la procedura di emissione delnei confronti delle persone arrestatenel corsoavvenuti prima e dopo. Prima dipomeriggio, circa 350 tifosi tedeschi hanno raggiunto piazza del Gesù Nuovo, costantemente monitorati dalle forze dell’ordine nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #NapoliEintracht, Reschke (responsabile al rapporto con i tifosi): 'La polizia ci ha confermato che l'attacco in città i… - cn1926it : FOTO #Lobotka raggiunge le 100 presenze in maglia #Napoli: i complimenti del club -