Napoli-Eintracht 3-0, Spalletti: “Raggiunto un grande traguardo” (Di giovedì 16 marzo 2023) “Questo è un grande risultato, il Napoli in tutta la sua storia non era mai riuscito a raggiungere i quarti. Vogliamo godercelo con tutta la squadra e i nostri tifosi. Diventa fondamentale mantenere l’atteggiamento che abbiamo avuto stasera, anche quando all’inizio non siamo stati perfetti dal punto di vista qualitativo. Siamo stati lucidi con la testa”. Sono le parole di Luciano Spalletti dopo il 3-0 del Napoli sull’Eintracht Francoforte nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Poi, su Osimhen: “E’ un calciatore fortissimo, che ha delle interpretazioni a volte da solista, ma ora riesce a legare molto con la squadra. Già con l’Atalanta è stato d’aiuto quando gli altri ti vengono a pressare e bisogna far salire la squadra. Il suo è un comportamento essenziale per giocare contro squadre ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) “Questo è unrisultato, ilin tutta la sua storia non era mai riuscito a raggiungere i quarti. Vogliamo godercelo con tutta la squadra e i nostri tifosi. Diventa fondamentale mantenere l’atteggiamento che abbiamo avuto stasera, anche quando all’inizio non siamo stati perfetti dal punto di vista qualitativo. Siamo stati lucidi con la testa”. Sono le parole di Lucianodopo il 3-0 delsull’Francoforte nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Poi, su Osimhen: “E’ un calciatore fortissimo, che ha delle interpretazioni a volte da solista, ma ora riesce a legare molto con la squadra. Già con l’Atalanta è stato d’aiuto quando gli altri ti vengono a pressare e bisogna far salire la squadra. Il suo è un comportamento essenziale per giocare contro squadre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - sportli26181512 : Furia #Spalletti: 'Non ci sto ai giochini di #Guardiola'. Poi l'appello ai tifosi del #Napoli: L'allenatore degli a… - mattinodinapoli : #napoli-#eintracht francoforte, ancora scontri sul lungomare: petardi e sampietrini, guerriglia urbana -