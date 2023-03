Napoli-Eintracht 3-0: segnano Osimhen e Zielinski (Di giovedì 16 marzo 2023) Napoli-Eintracht 3-0: gli azzurri dominano per l’intera partita e raggiungono lo storico traguardo dei quarti di finale di Champions League Napoli-Eintracht 3-0 e gli azzurri si qualificano per i quarti. La squadra di Spalletti batte ancora l’Eintracht Francoforte e raggiunge lo storico traguardo dei quarti di finale di Champions League. Nel primo tempo ci prova Kvaratskhelia ma Trapp è attento. Nel recupero arriva la rete di Osimhen di testa. A inizio ripresa ancora il nigeriano segna la sua personale doppietta. Il Napoli non si ferma e Zielinski prima si guadagna e poi trasforma il rigore del 3-0 che chiude definitivamente i giochi. Se ti va lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 16 marzo 2023)3-0: gli azzurri dominano per l’intera partita e raggiungono lo storico traguardo dei quarti di finale di Champions League3-0 e gli azzurri si qualificano per i quarti. La squadra di Spalletti batte ancora l’Francoforte e raggiunge lo storico traguardo dei quarti di finale di Champions League. Nel primo tempo ci prova Kvaratskhelia ma Trapp è attento. Nel recupero arriva la rete didi testa. A inizio ripresa ancora il nigeriano segna la sua personale doppietta. Ilnon si ferma eprima si guadagna e poi trasforma il rigore del 3-0 che chiude definitivamente i giochi. Se ti va lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - bangandblame82 : @LucaBizzarri Ci hanno provato pero'. Ricorso al TAR dell'Eintracht che ha ottenuto il provvedimento cautelare che… - grillotalpa : RT @stacce2021: Piccolo riassunto, di sicuro non esaustivo, delle tensioni a Napoli. Viene proibita la trasferta ai tifosi tedeschi, poi il… -