Napoli-Eintracht 3-0, partenopei ai quarti di Champions (Di giovedì 16 marzo 2023) Napoli (ITALPRESS) – Successo storico per il Napoli, che batte per 3-0 l’Eintracht Francoforte e, anche in virtù dello 0-2 della gara d’andata, accede ai quarti di finale di Champions League. Al Maradona decidono la doppietta di Osimhen e la rete su rigore di Zielinski. Gara attenta degli azzurri, che faticano leggermente nel primo tempo, a causa della grande intensità mostrata dalla compagine tedesca. Il Napoli però non rinuncia ad attaccare e risponde alle offensive degli ospiti con il solito fraseggio veloce, che rende pericolosi in particolare Politano e Kvaratskhelia. Nel corso del primo tempo l’Eintracht si presenta molto compatto e aggressivo, non consentendo alla squadra di Spalletti la totale libertà di palleggio e cercando la superiorità numerica in avanti. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 marzo 2023)(ITALPRESS) – Successo storico per il, che batte per 3-0 l’Francoforte e, anche in virtù dello 0-2 della gara d’andata, accede aidi finale diLeague. Al Maradona decidono la doppietta di Osimhen e la rete su rigore di Zielinski. Gara attenta degli azzurri, che faticano leggermente nel primo tempo, a causa della grande intensità mostrata dalla compagine tedesca. Ilperò non rinuncia ad attaccare e risponde alle offensive degli ospiti con il solito fraseggio veloce, che rende pericolosi in particolare Politano e Kvaratskhelia. Nel corso del primo tempo l’si presenta molto compatto e aggressivo, non consentendo alla squadra di Spalletti la totale libertà di palleggio e cercando la superiorità numerica in avanti. ...

