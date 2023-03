Napoli-Eintracht 3-0, pagelle / Spalletti ha insegnato a Napoli che non ha più bisogno di re o Masanielli (Di giovedì 16 marzo 2023) Le pagelle di Napoli-Eintracht Francoforte 3-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Il giovane Meret fa l’usciere e l’uscente. Insomma Ilaria: esce a più non posso. E questo è – 7 Una buona parata su Gotze nel primo tempo e tanta attenzione anche nella ripresa, quando sventa il tentativo di Kamada, abbastanza debole da non destare preoccupazioni. Stupisce la tranquillità con cui gioca con i piedi dopo essere stato massacrato per mesi: deve averci lavorato tantissimo e questo gli merita un encomio – 6,5 DI LORENZO. Il Capitano è un leone indomabile, per usare una delle immagini più nobili ed epiche della storia del football. La sua è una destra più concreta e forte di quella che governa, per fare un esempio. Per lui come per altri stasera è difficile trovare aggettivi dentro e oltre la cronaca. Eppoi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) LediFrancoforte 3-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Il giovane Meret fa l’usciere e l’uscente. Insomma Ilaria: esce a più non posso. E questo è – 7 Una buona parata su Gotze nel primo tempo e tanta attenzione anche nella ripresa, quando sventa il tentativo di Kamada, abbastanza debole da non destare preoccupazioni. Stupisce la tranquillità con cui gioca con i piedi dopo essere stato massacrato per mesi: deve averci lavorato tantissimo e questo gli merita un encomio – 6,5 DI LORENZO. Il Capitano è un leone indomabile, per usare una delle immagini più nobili ed epiche della storia del football. La sua è una destra più concreta e forte di quella che governa, per fare un esempio. Per lui come per altri stasera è difficile trovare aggettivi dentro e oltre la cronaca. Eppoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - NunziaCentanni : RT @demagistris: Napoli-Eintracht: meno male che il Napoli e il pubblico dello stadio Maradona hanno reso una gioia sportiva immensa ciò ch… - parole_libere66 : RT @Capezzone: Tra chi interroga Piantedosi sui disordini dei “tifosi” dell’Eintracht c’è il deputato Pd che, in un’assemblea per le primar… -