Napoli-Eintracht 3-0: è storia! Azzurri per la prima volta ai quarti di Champions (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli-Eintracht Francoforte 3-0. E’ storia! Il Napoli di Luciano Spalletti approda per la prima volta nella storia del club ai quarti di finale di Champions League. Lo fa ribadendo la propria superiorità rispetto ai tedeschi, travolti con cinque reti tra andata e ritorno senza subirne alcuno. Il tris calato in faccia ai tedeschi porta la firma di Victor Osimhen, autore di una doppietta tra primo e secondo tempo, ed il rigore guadagnato e trasformato da Piotr Zielinski. Gara senza storia tra Francoforte e Fuorigrotta con il Napoli che, anzi, la storia l’ha fatta per davvero. Alla sua decima apparizione in Coppa dei Campioni, raggiunge per la prima volta i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFrancoforte 3-0. E’Ildi Luciano Spalletti approda per lanella storia del club aidi finale diLeague. Lo fa ribadendo la propria superiorità rispetto ai tedeschi, travolti con cinque reti tra andata e ritorno senza subirne alcuno. Il tris calato in faccia ai tedeschi porta la firma di Victor Osimhen, autore di una doppietta tra primo e secondo tempo, ed il rigore guadagnato e trasformato da Piotr Zielinski. Gara senza storia tra Francoforte e Fuorigrotta con ilche, anzi, la storia l’ha fatta per davvero. Alla sua decima apparizione in Coppa dei Campioni, raggiunge per lai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciropellegrino : La sintesi di oggi. Era tutto previsto da giorni. Ed è stato fatto accadere. Ultras #Eintracht in giro per… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - BergameNicola : Vogliamo che a risarcire Napoli e i Napoletani siano @BBMB_bund, @Eintracht, @Atalanta_BC, @RegLombardia, @UEFA, @Palazzo_Chigi. - stefanodigitale : @realvarriale @sscnapoli @Eintracht @victorosimhen9 quando si vince regolarmente anche gli avversari ti applaudono,bravo Napoli -