Napoli-Eintracht 3-0 | De Laurentiis | “Il viaggio continua Bravi tutti!”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo la vittoria per 3-0 contro l’Francoforte che ha regalato il passaggio del turno ai quarti di Champions League, il presidente delAurelio Deha così scritto su Twitter: “Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Ildel”. Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Ildel#ADL — AurelioDe(@ADe) March 15, 2023 SportFace.

...- Ilfa la storia e si qualifica per la prima volta assoluta ai quarti di finale di Champions League . Dopo il 2 - 0 ottenuto nella gara d'andata in Germania, gli azzurri battono l'...... talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, che lo interroga in primis sugli scontri avvenuti aalla presenza degli ultras dell'Francoforte, che hanno incendiato un'auto della ...... per la prima volta arriva la qualificazione ai quarti di Champions Due volte Osimhen e il rigore di Zielinski per l'ennesimo show del, che elimina l'Francoforte agli ottavi di ...

Diretta Napoli-Eintracht 3-0: è storia, gli azzurri volano ai quarti Corriere dello Sport

Il Napoli batte in scioltezza (3-0) anche l'Eintracht Francoforte e per la prima volta nella storia del club si qualifica per i quarti di finale della Champions League, andando a raggiungere Milan e ...