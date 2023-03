Napoli - Eintrach | 7 ultras arrestati | il Prefetto | ' Violenza va combattuta con ogni mezzo'

(Di giovedì 16 marzo 2023) Si è riunito il Comitato per la Sicurezza per analizzare l'accaduto e contare i danni il giorno dopo la guerriglia tra tifosiI tedeschi identificati e scortati. Rimossi gli arredi ...

Si è riunito il Comitato per la Sicurezza per analizzare l'accaduto e contare i danni il giorno dopo la guerriglia tra tifosi. I tedeschi identificati e scortati. Rimossi gli arredi. Missione compiuta: il Napoli è nella storia. Dopo il 2-0 maturato in Germania, infatti, i ragazzi di Spalletti rifilano un netto tris all'Eintracht Francoforte grazie alla doppietta di Victor Osimhen ed al calcio di rigore. Stasera alle 21.00 andrà in scena Napoli-Eintracht Francoforte, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Dopo la guerriglia urbana di ieri a Napoli tra ultras dell’Eintracht, del Napoli e le forze di polizia, questa mattina si terrà la conferenza stampa in Prefettura per fare il punto della situazione ...Il Napoli vince contro l’Eintracht Francoforte e conquista uno storico passaggio ai quarti di finale di Champions League. I partenopei, nonostante i violenti scontri tra tifosi, hanno potuto ...