Napoli | De Laurentiis | Fiero di aver dato l’immagine di uno stadio da calcio inglese' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 16 marzo 2023) De: "didi unoda, deve essere un luogo sacro, a fine campionato una conferenza ad hoc sui problemi politici del" Aurelio De, presidente del, ha partecipato in Prefettura al comitato per l’ordine e la sicurezza straordinario all'indomani della guerriglia scatenata dai tifosi tedeschi nel centro città nel giorno di-Entracht. Queste le sue parole: "Devo ringraziare il prefetto in primis e il Questore Giuliano per il valido supporto che hanno. Immaginavo dopo essere stato a Francoforte evisto la loro curva alla mia destra, che mi ricordavain Serie C ...