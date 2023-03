Napoli | De Laurentiis contro le frange estreme del tifo | «Nessun investimento nello stadio se non teniamo fuori i violenti» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 marzo 2023) «Quando c’è di mezzo l’autorità costituita i reietti non aspettano altro che unirsi per fronteggiare le forze dell’ordine. Tutto quello che può essere racchiuso in un confronto traserie in realtà è un pretesto per mettere a dura prova l’ordine costituito». Aurelio De, il giorno dopo la partita di Champions traed Eintracht segnata dadisordini per le strade della città sia prima sia dopo il match, e nei giorni precedenti al centro delle polemiche per il divieto di vendita del biglietto ai tedeschi, ha criticato duramente ledellaseria. «Sono 300-400 persone, che ieri eranocome cani sciolti appresso alle forze dell’ordine, con la scusa di fronteggiarsi con i tedeschi», ha aggiunto il presidente ...