Napoli, Bagni: «Può vincere la Champions, lo dico da tre mesi» (Di giovedì 16 marzo 2023) Salvatore Bagni si sbilancia e lo dice apertamente: per lui il Napoli può vincere la Champions League. Le sue dichiarazioni Salvatore Bagni, a Radio Crc, ha così parlato delle possibilità del Napoli in Champions League. LE PAROLE – «La gara di ieri è andata come avevamo previsto. L’Eintracht avrebbe dovuto ribaltare la situazione, ma i meriti del Napoli sono enormi. Il Napoli continua ad avere un rendimento altissimo. Da 3 mesi dico che il Napoli può vincere la Champions. Chi ha detto che una squadra che per la prima volta va ai quarti di finale poi non può anche vincere la Champions? Certo, un punto in più lo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Salvatoresi sbilancia e lo dice apertamente: per lui ilpuòlaLeague. Le sue dichiarazioni Salvatore, a Radio Crc, ha così parlato delle possibilità delinLeague. LE PAROLE – «La gara di ieri è andata come avevamo previsto. L’Eintracht avrebbe dovuto ribaltare la situazione, ma i meriti delsono enormi. Ilcontinua ad avere un rendimento altissimo. Da 3che ilpuòla. Chi ha detto che una squadra che per la prima volta va ai quarti di finale poi non può anchela? Certo, un punto in più lo ...

