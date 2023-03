NABA | Nuova Accademia di Belle Arti presentala seconda edizione dei NABA Cinema Awards

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il 22 marzo,dipresenta ladei, la cerimonia nata per premiare i migliori progetti realizzati dagli studenti delle Aree Media Design and New Technologies e Set Design durante lo scorso Anno Accademico.L’evento avrà luogo alle ore 19 presso Anteo Palazzo dela Milano (Piazza Venticinque Aprile, 8 – Sala Excelsior) e contemporaneamente a Roma alIntrastevere (Sala 2), le due cerimonie di premiazione saranno in collegamento tra loro via streaming. Anche quest’anno, i progetti vincitori saranno scelti da esperti e professionisti del settore. La giuria per le categorie ...

Luca Cerizza (curatore e critico d'arte, docente alla NABA di Milano), Paolo Dago (autore)

