(Di giovedì 16 marzo 2023) Ildi unè un soggetto che decide liberamente di assumersi la responsabilità legale ed economica del debito contratto da terzi. Come lascia intendere la parola, la funzione delserve essenzialmente a garantire la restituzione di un debito a un creditore. La presenza di unè quindi richiesta nel momento in cui ad accendere unsia una persona (o una giovane coppia) priva della stabilità o dei mezzi economici necessari a ad assicurare il pagamento di tutte le rate. Qual è la funzione di un? – ilovetradingAll’atto pratico significa che, qualora il debitore non fosse puntuale con il pagamento delle rate del, ilsubentrerà al suo posto e salderà il suo debito. Nella maggior parte dei casi a fare da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elvise1657 : RT @fameht: @CeresaRaffaele @mesoada notizia presente SOLO sul FQ. Ciò dovrebbe accendere almeno una piccola lucina d'allarme, visto che è… - fameht : @CeresaRaffaele @mesoada notizia presente SOLO sul FQ. Ciò dovrebbe accendere almeno una piccola lucina d'allarme,… -

L'indagine spiega che al pagamento delper l'abitazione si sommano le rate di altri ... i numeri sugli edifici in Italia IL PUNTO Il fallimento della Silicon Valley Bank BANCHE USA IN...A determinate condizioni, poi, è possibile anche rinegoziare ilcon la propria banca. Secondo ...sugli edifici in Italia IL PUNTO Il fallimento della Silicon Valley Bank BANCHE USA IN...Il grido d'arriva dal presidente provinciale di Confcommercio Gianni Indino che denuncia le ... Qualcuno addirittura pensa di accendere un nuovo finanziamento per pagare il vecchio. Sarà ...

Mutuo: allarme, il garante ora rischia grosso, non farlo mai: cosa succede iLoveTrading

Inflazione in Italia: l’allarme c’è per il carrello della spesa I numeri Istat ... facendo salire ulteriormente le rate dei mutui e gli oneri da pagare per ottenere prestiti. Bce avvisata: ...L'estate 2022 aveva visto tante lamentele da parte di chi cerca lavoratori stagionali nei luoghi più turistici: bar, ristoranti, lidi sulla spiaggia vedevano sempre più ...