Museo della Shoah a Roma | c’è il via libera del consiglio dei ministri Sangiuliano | “Era doveroso”

Il consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge recante l'istituzione del Museo nazionale della Shoah in Roma. Il governo ha stanziato dieci milioni di euro. «Il Museo della Shoah è presente in tutte le grandi capitali d'Europa e mi sembrava doveroso che si realizzasse anche nel nostro Paese. In appena tre mesi siamo riusciti a predisporre il provvedimento che è stato approvato questa sera dal consiglio dei ministri, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per cominciare a realizzare nella nostra capitale, a Roma, il Museo dell'olocausto». Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano,

