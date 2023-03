Multa Sanremo Rai, Coletta: “Agcom non ha ancora deciso” (VIDEO) (Di giovedì 16 marzo 2023) Multa Sanremo. L’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, potrebbe sanzionare pesantemente la Rai per pubblicità occulta. A riportarlo è Il Messaggero, che ipotizza la sanzione massima per la Tv di Stato: 253 mila euro. Questo il contenuto dell’articolo del quotidiano romano: È quasi certa una brutta notizia per la Rai: una Multa salata per ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023). L’, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, potrebbe sanzionare pesantemente la Rai per pubblicità occulta. A riportarlo è Il Messaggero, che ipotizza la sanzione massima per la Tv di Stato: 253 mila euro. Questo il contenuto dell’articolo del quotidiano romano: È quasi certa una brutta notizia per la Rai: unasalata per ... TAG24.

