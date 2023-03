Multa per i genitori ritardatari, il sindaco: “Segno di rispetto verso gli educatori, sarebbe utile in tutte le scuole” (Di giovedì 16 marzo 2023) "Se la misura della Multa da 50 euro per i genitori che faranno tardi all'asilo si può rivedere? Certo, nel senso che se non funziona aumenteremo la sanzione": lo dice a Fanpage il sindaco di Como Alessandro Rapinese. Nessun ripensamento dunque, nonostante le polemiche, anzi, la Multa potrebbe diventare più alta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 marzo 2023) "Se la misura dellada 50 euro per iche faranno tardi all'asilo si può rivedere? Certo, nel senso che se non funziona aumenteremo la sanzione": lo dice a Fanpage ildi Como Alessandro Rapinese. Nessun ripensamento dunque, nonostante le polemiche, anzi, lapotrebbe diventare più alta. L'articolo .

